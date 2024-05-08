華爾街這波漲勢是真的？分析師：下周CPI恐激發美股「4反應」
美股標普500指數自月初至今已漲了3%，似乎與4月下挫4.1%的頹勢漸行漸遠，但畢竟只過幾天，還不能確定「5月賣股走人」的華爾街俗諺今年靈是不靈。高盛分析師指出，美國下周發布的通膨數據，將對美股近日漲勢形成重大考驗。
MarketWatch報導，高盛總經策略師Vickie Chang在致客戶報告中表示，即使聯準會（Fed）上周決策會議撫平了進一步升息的疑慮，表明下一步考慮降息，「總體經濟展望如今顯然更取決於通膨軌跡」。
她說：「我們贊同Fed的看法，即通膨減緩可能延後，但未被摧毀。但今後總經環境以此為軸心，所以下周三（5月15日）公布的消費者物價指數（CPI）報告，將是下一樁總經新聞大事件。」
一般而言，經濟數據若助長通膨顧慮，可能給股票和其他風險性資產帶來下跌壓力；通膨若是減緩，則效果相反。不過，這位高盛策略師沙盤推演一番後，推測美國4月CPI報告可能在短期內觸動市場下列四種可能的反應：
情境一：通膨進一步升溫
投資人唯恐Fed立場因而「轉鷹」，這種「鷹派震撼」將導致美股下挫，美債殖利率攀升，美元挺升，大宗商品湧現賣壓。
情境二：通膨減緩
投資人將鬆一口氣，這種「鴿派驚喜」將激勵美股和大宗商品大漲，美元承壓，美債殖利率回落。
情境三：美國通膨減緩，伴隨著全球（美國除外）成長小幅上修
這將強化美元相對弱勢，使美國以外的股票為之一振，尤其是歐洲和新興市場股票。
情境四：美國通膨減緩，伴隨著美國成長展望有稍微減弱之虞
從美國第1季經濟成長率、4月新增就業人數等景氣數據不如預期，可見這種風險確實存在。
在這種情況下，美債殖利率下滑走勢將更加確立，全球股市以及美元交叉匯率可能呈現多空拉鋸，因此不論漲跌幅度都有限。表現最突出的將是美債和黃金、日圓等受利率展望牽動的資產。不過，日圓近來已隨日本當局可能干預的顧慮發酵而走強了。
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