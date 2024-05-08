法拉利上季獲利未大放異彩 大中華區銷量銳減20％
義大利超跑品牌法拉利（Ferrari）上季獲利未大放異彩，也未能調升財測，拖累股價在8日盤中一度重挫6.7%，寫2021年5月來最大跌幅，目前跌幅收斂至近2%。
在220萬美元Daytona SP3限量車型和客製化車款的助攻下，法拉利上季的調整後息前稅前折舊攤銷前盈餘（EBITDA）成長13%至6.05億歐元（約6.5億美元），符合市場預期，並維持全年財測，但這未能讓市場驚豔。
RBC資本市場公司分析師納拉揚說：「我們懷疑部分投資人寄望獲利能超越預期，並調升財測。」
法拉利上季在歐洲市場的銷量增加，但並不足以抵銷大中華區銷量銳減20%的衝擊，當地的關稅影響其義製超跑的獲利。
彭博資訊分析師狄恩說，對剛接觸法拉利股票的投資人來說，這份財報令人略感失望，因為法拉利明確的銷售展望，意味著「總是有可能」上調財測，但這並未發生。
法拉利執行長維尼亞已開始朝電動車轉型，但目前仍仰賴燃油車保障獲利。該公司新建的油電車和電動車工廠將在下個月啟用，預計2025年底推出第一款純電動車。
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