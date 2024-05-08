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豐田汽車今年度展望不佳 接連安全醜聞影響生產

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
豐田汽車社長佐藤恒治去年4才上任，不久即面臨接連出現的安全醜聞。歐新社
豐田汽車社長佐藤恒治去年4才上任，不久即面臨接連出現的安全醜聞。歐新社

豐田汽車周三預測今年度獲利遠不如分析師所料，油電混合車暢銷，卻不敵安全醜聞導致減產的負面影響。財測公布後，豐田汽車股價應聲下跌2%。

豐田汽車預測2025年3月止的營業淨利會下滑 19.7% 至4.3兆日圓，遠不如市場平均所估的5.3兆日圓。

豐田汽車同時宣布將實施規模高達1兆日圓的庫藏股，占流通在外股票 3%。豐田汽車今年以來股價已上漲37%。

豐田汽車公布3月為止的公司年度營業利益創下新高5.4兆日圓，營收達到45兆日圓。豐田汽車並預測今年度集團銷售量為1,095萬輛，略低於上年度的1,100萬輛。

去年12月，豐田汽車內部調查發現子公司大發汽車大多數車輛未經適當的碰撞安全測試。今年1月，豐田汽車關係企業豐田自動織機工業暫停所有引擎出貨，因為調查發現性能測試數據造假。豐田汽車已經調降生產目標，同時檢討整個集團的運作。

豐田 醜聞

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