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特斯拉提議FSD登陸部署於robotaxi 想申請在上海啟動測試

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

根據消息人士，馬斯克（Elon Musk）上月訪問中國大陸期間，提議將特斯拉先進的自動輔助駕駛（FSD）軟體，部署在大陸的無人駕駛計程車（robotaxi）上進行測試。

官方支持的英文媒體《中國日報》周三援引消息人士的話報導，大陸官員告訴馬斯克，「歡迎特斯拉在中國進行一些無人駕駛計程車的測試」，並希望特斯拉能「樹立好榜樣」。但當局沒有立即批准特斯拉FSD功能的廣泛使用。

在全面推廣FSD之前，特斯拉仍須取得核准，才能收集和傳輸用來訓練特斯拉駕駛輔助功能所需的數據。

路透的消息來源說，特斯拉正尋求申請在上海啟動無人駕駛計程車的測試，該公司全球最大超級工廠位於上海。

馬斯克放棄特斯拉為大眾生產平價電動車的長期目標，轉而關注自駕軟體、robotaxi和人形機器人Optimus。

特斯拉 計程車 馬斯克

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