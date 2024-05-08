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日圓連二日貶值逾0.5% 美元因Fed官員談話普遍走升

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
明尼阿波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里表示，由於通膨進展停滯和房地產市場表現強勁，聯準會（Fed）甚至可能今年內保持利率不變。路透
明尼阿波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里表示，由於通膨進展停滯和房地產市場表現強勁，聯準會（Fed）甚至可能今年內保持利率不變。路透

美元兌大多數貨幣周二上漲，而美國公債殖利率收斂跌幅，受到聯準會（Fed）官員暗示今年可能不會降息影響。日圓對美元連續二日走貶超過0.5%。

明尼阿波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里表示，由於通膨進展停滯和房地產市場表現強勁，聯準會（Fed）甚至可能今年內保持利率不變。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.3%，至105.412。歐元貶值0.2%，報1.0749美元。

不過，卡斯哈里也表示，如果通膨再次降溫，Fed仍有可能降息。在此之前，幾位美聯儲官員周一的講話似乎傾向表明下一步行動將是降息。

日圓兌美元貶值0.5%，報154.69，上周日圓升值超過3%，創下2022年12月初以來最大單周跌幅。

日本財務省財務官神田真人表示，日本可能不得不對任何無序的、投機性的外匯走勢採取行動，這表明日本央行仍隨時準備干預市場。上周，日本央行疑似進行了兩次干預，可能動支近600億美元。

美國前財政部長米努勤（Steven Mnuchin）接受彭博電視訪問時表示，強勢美元是一個優勢，目前有利於美國為龐大的財政赤字融資。

投資人對美元保值有信心，有助支撐對美國公債的需求，美國公債是全球最大、流動性最強的債券市場。

在英國央行周四公布政策之前，英鎊兌美元貶值0.5%，報1.2503美元，預計英國央行將維持利率不變。

澳元兌美元下跌，澳洲央行維持利率不變，並未採取鷹派立場，但澳洲央行總裁布洛克警告說，通膨風險呈上升趨勢，這表明政策不太可能很快放鬆。

澳元兌美元貶值0.5%，報0.6589美元，盤中最低跌至0.6587美元。

美國前財政部長米努勤認為，強勢美元是一個優勢，目前有利於美國為龐大的財政赤字融資。美聯社
美國前財政部長米努勤認為，強勢美元是一個優勢，目前有利於美國為龐大的財政赤字融資。美聯社

日本央行 美國 通膨

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