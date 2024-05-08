美國公債難賣？三利多抑制殖利率走高

債券市場進入了一個令人焦慮的新時代。

不久之前，債券被認為是不想承擔股票投資風險的乏味投資。但那種日子似乎一去不復返。現在，連美國公債拍賣都開始惹人關注，聯邦預算赤字不斷攀高導致債券供過於求，並引發誰會買美國公債的問題。

下一個考驗是本周三要標售的420億美元10年期公債，以及周四標售的250億美元30年期公債。

債券供應激增使得去年11月一次30年期債券拍賣會的結果糟糕，大家首次感到憂心。後來的需求稍好，但最近，3年期、10年期和30年期的債券拍賣，市場興趣都不濃。

這使得債券殖利率逐步提高。在債市，如果供應增加而買家減少，債券價格下降將導致殖利率上升。

但殖利率上升會推高整個經濟的借貸成本，包括信用卡和不動產抵押貸款利率，並迫使國家和地方政府為其債務支付更多的利息。

Ironsides Macroeconomics管理合夥人Barry Knapp說：「拍賣是千刀萬剮的死法。隨時間逐步推高利率。」

截至周二下午，10年期公債殖利率升到4.461%，高於去年底的不及4%。供應是一個因素，但更大的原因是經濟不確定性，以及聯準會對抗通膨是否取得了足以降息的進展。

但聯準會可能協助抑制殖利率。它在5月1日表示，6月開始放慢縮減資產負債表的速度。這意味，聯準會所持公債到期時獲得的資金，會有更大比率重新投入買債。這可能市場上的債券變少，減輕民間投資人必須買下更多公債的壓力。

此外，聯準會主席鮑爾的不升息言論也可能影響到殖利率。交易商可能傾向在本周購買更多的長債，以鎖住當前的高殖利率。

上周公布的4月就業報告遜於預期是第三個利多因素。該報告顯示，聯準會努力控制物價的同時，也在放緩經濟增速方面取得進展，這引發年底前多次降息的希望，給了投資人現在買債的理由。

當然，當投資人買短期票據就能獲得誘人殖利率，可能不會願意買長期債券。最近一次的4周國庫券拍賣，殖利率為5.275%。

本周的拍賣，可能得到非比尋常的關注。近期沒有任何可能指引交易方向的經濟數據公布。