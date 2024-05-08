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通膨趨緩及美經濟發展帶動 全球貿易成長率將翻倍

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
經濟合作發展組織（OECD）、國際貨幣基金（IMF）與世界貿易組織（WTO）等國際機構預測，在通膨趨緩以及美國經濟蓬勃發展帶動下，今年全球貿易成長率可望比去年多出一倍以上，逆轉去年的低迷景況。路透
經濟合作發展組織（OECD）、國際貨幣基金（IMF）與世界貿易組織（WTO）等國際機構預測，在通膨趨緩以及美國經濟蓬勃發展帶動下，今年全球貿易成長率可望比去年多出一倍以上，逆轉去年的低迷景況。路透

經濟合作發展組織（OECD）、國際貨幣基金（IMF）與世界貿易組織（WTO）等國際機構預測，在通膨趨緩以及美國經濟蓬勃發展帶動下，今年全球貿易成長率可望比去年多出一倍以上，逆轉去年的低迷景況。

英國金融時報（FT）報導，OECD估計，今年全球商品與服務貿易成長率將上升至2.3%，明年可達3.3%；相較下，2023年的成長率只有1%。OECD首席經濟學家隆巴德利（Clare Lombardelli）說，貿易活動隨著更廣泛經濟成長而大幅升溫，主要是由於「周期性復甦」，特別是中國大陸和東亞將成為經濟活動的主要推手。

IMF在最新的世界經濟展望報告預估，今年全球貿易量成長率將會達到3%。WTO並未提供服務貿易的預測，但預估今年的商品貿易將會由去年的衰減1.2%轉為增加2.6%。

今年第1季，歐盟一些大型經濟體的貿易增溫，已協助刺激經濟成長。凱投宏觀首席經濟學家席林（Neil Shearing）說，「現在全球貿易確實看到一些綠芽」，而相當依賴貿易的歐洲也開始復甦，南歐國家也受惠於旅遊業回溫。

例如今年復活節假期落在3月，帶動西班牙第1季經濟成長，西班牙統計機關表示，外部需求為第1季GDP貢獻0.5個百分點，國內需求則貢獻0.2個百分點。德國和義大利也說，淨出口增加推升第1季經濟成長率。

今年全球貿易料將喜迎強力反彈，但成長率仍未回到新冠疫情前的水準。根據IMF的資料，在2006至2015年間，全球貿易平均年成長率為4.2%。

OECD、IMF和WTO也警告，隨著各國政府關注國家安全、強調自給自足，以及致力於扶植本國企業，全球貿易正面臨地緣政治緊張、區域衝突及經濟不確定性等風險。

IMF WTO 西班牙

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