微軟擬打造新AI模型

新聞網站The Information報導，微軟正在訓練一個新的人工智慧（AI）語言模型，規模足以匹敵Alphabet旗下Google和OpenAI的語言模型。

報導引述知情的微軟員工指出，這個新模型在微軟內部稱為MAI-1，由最近從Google延攬的蘇萊曼（Mustafa Suleyman）負責。

該模型的具體用途尚未確定，將取決於其表現。報導說，微軟可能會在本月舉行的Build開發者大會上提供預覽。

報導說，MAI-1比微軟之前訓練的開放原始碼的小型模型「大得多」，投入的資金也更龐大。微軟上個月推出一款名為Phi-3-mini的小型AI模型，希望以較成本的方案來吸引廣大的客戶。

微軟已向OpenAI投資上百億美元，並將ChatGPT的技術應用於下系列生產力軟體中，因此在生成式AI競爭中居於領先。但微軟顯然認為這樣仍不夠，因此也同時在訓練自家旗下的語言模型。

據報導，微軟備妥搭載輝達（Nvidia）圖形處理器（GPU）的大量伺服器，並搭配大量資料以改善模型。