韓國造船業追上大陸…難

Business Korea報導，南韓今年首季造船業訂單量，緊追在排名第一的中國大陸之後，但專家認為，中國造船業產能高，且有國內市場支撐，使得過去主宰造船業的南韓不太可能扳回一城。

英國貨運市場研究機構Clarkson Research指出，第1季全球新造船舶訂單總量為1,034萬修正總噸（CGT），其中陸廠接獲訂單量約487萬CGT，占47.1%，排名居首，南韓為449萬CGT，以43.4%市占率位居第二。

從訂單量來看，上季較去年同期成長32.9%；訂單金額則年增41.4%至135.7億美元，是過去十年來單季第三高。南韓造船廠表現如此強勁，是因為上季採取「選擇性訂單」策略，以承接高附加價值的船隻為主，例如液化天然氣（LNG）運輸船。

南韓上季獲得卡達第二批LNG運輸船的全數訂單，並且提高在超大型液氨運輸船（VLAC）的市占，此外也接獲八艘超大型原油輪（VLCC）的訂單。

然而，在對南韓造船業最重要且最賺錢的貨櫃輪方面，上季卻未能接獲任何訂單。

韓國輸出入銀行旗下海外經濟研究院（OERI）在報告中分析，中國造船業產能大於南韓，且中國日益增加向本地造船廠下訂的數量，逐漸侵蝕原本由日本領先的中型船市場；此外，還擴張大型船的銷售，以此獲取更多訂單。在此情況下，「南韓的全球市占率不可能超越中國」。