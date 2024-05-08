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新興國僑民匯回款項 規模首度超過 FDI 總額

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

國際移民組織（IOM）7日發布的最新報告顯示，開發中國家僑民匯款回國規模，已超過外國直接投資（FDI）總額，是史上首見。

2024年IOM世界移民報告發現，2020年至2022年，跨國轉帳總額銳增650%，從1,280億美元增至8,310億美元。報告寫道：「分析師原本預測，匯款回國會因新冠疫情而大減，但卻持續成長。」

長久以來，僑民把海外所得匯回國，一直是中、低收入國家主要收入來源，比國際發展援助還重要。但IOM報告引用的世界銀行及其他研究數據顯示，近年匯款回國金額陡升，凸顯移民在窮國經濟扮演起更重要的角色。

報告顯示，2020年，僑民匯款受益最大的前五國依序是印度、中國大陸、墨西哥、菲律賓和埃及。印度與中國大陸收受的匯款總額分別超過830億美元和590億美元，遙遙領先其他國家。

美國是2020年開發中國家僑民匯款最大來源國，總計匯出680億美元。二至四名依序是：阿聯（430億美元）、沙烏地阿拉伯（346億美元）、瑞士（280億美元），以及德國（220億美元）。

IOM祕書長波普說，這份報告彰顯出，有必要為窮國人民建立更強的合法移民途徑。

移民 開發中國家

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