市場押日圓兌美元 將跌回160

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

上周官方疑似進場干預之後，日圓兌美元本周再度走貶。彭博資訊報導，美國財長葉倫上周曾說，美國預計「干預措施是罕見的，將進行磋商」，加深市場對日圓將因美日間的巨大利差而持續承壓的預期，一些市場人士便推測，日圓兌美元將跌回160。

日圓7日盤中一度貶0.47%，報154.65，已是連兩日下跌，本周來已貶值約0.9%。日圓上周勁升逾3%，創下2022年12月初以來最大周線漲幅，此前日銀疑似兩度進場干預，拉抬日圓兌美元從160.17的34年新低回升。

市場估計，日銀上周為支撐日圓花費超過9兆日圓，但分析師稱這只是爭取時間，市場仍然認為要賣出日圓。RBC資本市場、美國銀行（BofA）等機構的分析師預計，殖利率利差和貿易逆差給日圓帶來的壓力，或導致日圓兌美元跌回160。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據顯示，在截至4月30日的一周，投機客所持日圓空單減少至168,388口，仍接近2007年以來的最大放空規模。

日本外匯事務最高官員神田真人對葉倫的說法不予置評，但表示希望外匯市場走勢與基本面保持一致，「如果市場運行有序，政府當然沒有必要干預」，但如果市場無序波動，「政府有時需要採取適當行動」。

外匯 美國 葉倫

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