法國WEST反應爐創造出超熱材料「電漿」 核融合研發創新里程碑

法國南部一座名為WEST的核融合反應爐，剛剛達成了一個重要的里程碑，使人類距離乾淨、永續、近乎取之不盡、用之不竭的能源又更進一步。

參與該計畫的紐澤西州普林斯頓電漿物理實驗室（PPPL）的科學家6日宣布，這個裝置創造了一種名為電漿的超熱材料，它的溫度可以連續六分鐘達到華氏9,000萬度（約攝氏5,000萬度）。

科學家的最終目標，是使一種超熱電漿持續數小時，而六分鐘對WEST這類裝置而言，是一項新的世界紀錄。 其他與WEST相類似的核反應爐，曾產生溫度更高的電漿，但持續時間並不長。

目前核融合反應爐消耗的能量，通常多於其產生的能量，WEST的最新突破也不例外，但PPPL在聲明中說，與之前的核融合嘗試相比，WEST確實多產生了15%的能量。此外，電漿的密度也多一倍，而這是產生更多能量的另一個重要元素。

WEST就是所謂的托卡馬克（tokamak），它是一座甜甜圈形狀的核融合反應爐，大小相當於一個長、寬及高皆為八英尺的房間，能產生與太陽類似的能量， 這就是科學家有時稱這些機器為「人造太陽」的原因。

PPPL的先進計畫負責人戴爾加多─艾帕利修（Luis Delgado-Aparicio）說：「我們正在努力的，是在地球上創造一個太陽」，「這極度、極度具挑戰性。」但他強調，這項新紀錄顯示他們朝著正確方向前進。

太陽的能量主要來自核融合，有別於為當前核子反應爐提供動力的核分裂，前者是原子核合併並釋放能量，後者是原子核分裂並釋放能量。核融合所產生的能量，比當今任何形式的能源更強大。若能利用這種動力，每公斤燃料產生的能量幾乎是化石燃料的400萬倍。此外，核融合不會排碳。

但在核融合成為現實前，仍有重大挑戰待克服。核融合要在地球上成為現實，燃料溫度須要達到至少攝氏5,000萬度。核融合發電面臨的主要障礙之一，是需要大量能量來產生極端溫度，而且到目前為止，反應爐無法使電漿維持夠長時間，以獲得可用於商業用途的剩餘能量。