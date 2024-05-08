鎖定高殖利率良機 瑞銀、大摩齊聲喊買債券

現金2024年的表現優於大部分債市，主要是因通膨比預期更難控制，導致聯準會（Fed）延後今年降息的時間點。但瑞銀分析師認為現在是鎖定債券高殖利率的良機。摩根士丹利（大摩）策略師也相信美國通膨會回落，呼籲投資人買進美國公債。

道瓊社報導，截至4月底，現金今年的總回報率為1.8%，高收益債的回報率約0.9%。市政債券、投資級債券和機構不動產抵押貸款證券的報酬率則為負值。

美債殖利率走勢

瑞銀全球財富管理資深固定收益策略師法爾科尼奧（Leslie Falconio）領導的團隊撰寫報告指出，4月殖利率上升的速度和幅度，影響了固定收益型商品的整體表現，「尤其是那些先前證明利率上升後仍具韌性的類別，例如優先證券，當月受到的衝擊最大，報酬率為負3.85%。」

結合股票與債券性質的優先證券，在截至4月的一年，報酬率約1.1%。

Ritholtz財富管理公司的投資組合經理卡爾森（Ben Carlson）5日向客戶解釋，為何彭博綜合債券指數已陷入自1976年成立來最大也最長的跌勢，「利率迅速上升時，債券價格會迅速下跌」。

卡爾森表示，該指數雖在重挫逾18%後有所回升，但截至5月2日仍大跌12.2%。不過，即便長債指數和相關ETF的跌幅更大，投資人仍表現淡定，因為「虧損已是過去式，現在的殖利率則是未來」。他也說，等股市下次暴跌，目前的債券殖利率可為投資人提供替代選擇，以往的超低利率時代，不存在這種選擇。

在Fed主席鮑爾淡化再次升息的可能性後，5月的債券殖利率從今年最高點回落。鮑爾還表示，通膨降溫或勞動市場意外疲軟是兩種可能促成降息的情況。

根據FactSet數據，美國3個月國庫券的殖利率7日大致持平，接近5.38%，10年期公債的殖利率則是約4.44%。

瑞銀團隊寫道：「我們仍然認為，鎖定利差和複利收入，未來幾個月最能推動固定收益型商品的表現。」那些「錯過2023年10月」高點的人，又有機會能鎖住更高的殖利率，但「機會短暫，因利率在夏季幾個月有下行趨勢」。

大摩策略師在4日的報告中也說：「即使經濟不走下坡，債券殖利率仍可能陡降，因為通膨數據會讓認為殖利率將永遠處於高檔的信徒大失所望。」

他們推薦買美國公債的理由，部分是因「剩餘的季節性因素」，也就是一種會影響經濟數據統計上的慣性思考，即便通常已經過季節性的調整。

該銀行把這個現象納入對個人消費支出（PCE）通膨的預測後，策略師們現在預期通膨下滑的速度會比市場價格反映目前考量的情況更快。

大摩策略師們預期3個月和6個月以年化計算的核心PCE通膨率，都將迅速放緩。