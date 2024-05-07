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蘋果新款iPad Pro首採OLED螢幕 搭載台積電M4晶片

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

蘋果 （Apple）在台灣時間5月7日晚上10時舉辦「Let loose」線上特別活動，並宣布在iPad產品線進行重大升級更新。

新款iPad Air有兩款尺寸，分別是11吋和13吋，有四種顏色，搭載M2晶片，有助新款iPad Air化身為強大的AI裝置。儲存容量有128、256、512 GB、1 TB的選項。兩種尺寸的iPad Air美國售價分別為599美元和799美元。

新款iPad Pro採用新設計，機身變更輕薄，而且在外殼加入石墨、銅來改善散熱。分別有11吋和13吋的版本，有兩種顏色供選擇，首次採用OLED螢幕，並搭載台積電第二代3奈米的M4晶片，性能足以傲視現有AI PC。 

新款iPad Pro儲存容量有256、512GB、1TB、2TB的版本，兩種尺寸的起售價分別為999美元和1299美元。今日開放預購，下周上市。

蘋果同時發表相關配件，分別是可搭配iPad Pro使用的新鍵盤，價格依尺寸分別為249和299美元；以及Apple Pencil Pro，價格129美元。

蘋果另外將基本款iPad的價格，從原本的429美元調降為349美元。

台積電 售價 美國

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