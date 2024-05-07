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受3大因素影響 沙烏地阿美Q1獲利下滑14.5％、英國石油銳減72％

中央社／ 利雅德/倫敦7日綜合外電報導
石油出口大國沙烏地阿拉伯國營石油公司沙烏地阿美第1季獲利下滑14.5%。路透
石油出口大國沙烏地阿拉伯國營石油公司沙烏地阿美第1季獲利下滑14.5%。路透

石油出口大國沙烏地阿拉伯國營石油公司沙烏地阿美（SaudiAramco）今天公布，第1季獲利下滑14.5%；英國能源業巨頭英國石油（BP）的第1季獲利則銳減72%。

法新社報導，沙烏地阿美向沙國股票市場通報的資料顯示，上季淨利由去年同期的1195億4000萬里亞爾，減為1022億7000萬里亞爾（約新台幣8826億元），這是受到該國維持減產措施的影響。

沙烏地阿美表示，獲利萎縮主要是由於「出售的原油量減少、煉油與石化利潤下滑，以及財務和其他收入降低」，不過開採權利金下降及油價上漲「部分抵銷」了獲利缺口。

這家世界最大原油出口商目前產油量約為每日900萬桶，遠低於其產能每日1200萬桶。這是源自沙烏地所屬的石油輸出國家組織與結盟油國（OPEC+）2022年10月開啟的一系列減產行動。

沙烏地能源部今年3月表示，去年7月生效的最近一次減產將延長至今年第2季結束，之後先前額外的減產部分「將根據市場情況逐步復原」。

英國石油則公布，受到天然氣價格下跌拖累，上季稅後獲利由去年同期的82億美元大跌至23億美元（約新台幣745億元），營收則年減13%，至489億美元（約新台幣1兆5829億元）。

世界能源生產大國俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭後，天然氣價格一度飆漲，但其後價格已顯著回落。

OPEC 沙烏地阿拉伯 油價 英國

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