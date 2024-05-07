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越南電動車廠VinFast掛牌至今已跌9成 分析：海外擴張太快前景堪憂

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
越快（VinFast）去年在美風光上市，但市值至今卻已慘跌逾九成。路透
越快（VinFast）去年在美風光上市，但市值至今卻已慘跌逾九成。路透

越南電動車廠越快（VinFast）今年來股價重挫65%，不僅上季交車量遠低於目標，海外擴張計畫也還需籌資。目前看來，要在明年達到獲利目標，仍充滿不確定性。

彭博資訊報導，越南最大民營集團Vingroup旗下電動車廠越快，今年首季交車量不及全年目標10萬輛的十分之一，且該廠在美國北卡羅萊納州、印尼和印度設廠的全球擴張計畫，也仍需籌資。彭博行業研究分析師Ken Foong認為，「越快野心太大，若快速於海外擴張，將可能繼續面臨挑戰」。

由越南首富潘日旺（Pham Nhat Vuong）掌控的越快，近期試圖打進全球電動車市場，然而，中國大陸車廠此時也正積極增加出口，電動車龍頭特斯拉上月也開始降價促銷。

數據顯示，越快去年總交車量為34,855輛，今年首季只交車9,689輛。因國內市場有限，該廠目標為年底前在全球50個市場進行銷售。

汽車顧問業者JSC總經理希伯特說，「越快有可能達到產量目標，但由於國內市場太小，恐怕難以達到銷售目標」。滙豐銀行全球研究估計，越南今年電動車總銷量恐不及100萬輛。

越快去年8月在美國掛牌上市後，兩周內股價飆漲700%，但至今卻已慘跌逾90%，股價由去年底的每股8.37美元跌至每股3美元左右。持有越快近98%股份的潘日旺，承諾再投資10億美元個人資金於該車廠，並預測2025年越快將達到收支平衡，甚至轉虧為盈。

越快如今在海外關鍵市場積極設廠，包含造價20億美元、預計明年底完工的北卡羅萊納州廠區，以及計劃中的印尼和印度當地設施。但這反而可能使越快財務更吃緊，尤其是截至3月底公司淨負債已達約29億美元。

Ken Foong說，越快必須為擴張計畫籌得更多資金，且「有鑑於目前全球電動車市場競爭加劇，要達到2025年毛利率在零以上的目標，仍充滿挑戰」。

美國 越南 電動

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