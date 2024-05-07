市場預期降息心理鼓舞 亞股隨美股漲勢多收高

市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）今年降息的樂觀心理持續吹向交易大廳，亞洲股市延續這波全球反彈漲勢，今天大多收高。

法新社報導，美國3日公布4月新增就業數據遠不如預期，加上企業財報季表現強勁，以及聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）針對利率前景一番令人安心的發言，成為近幾週來推升股市攀漲的動力。

美國通膨數據連續3個月超乎預期，市場因而下修降息預測，從今年初預期Fed將降息6次到目前的不到2次。不過，在強勁通膨數據後出現疲軟就業數據的情況下，投資人本週將繼續密切關注Fed官員的發言內容。

鮑爾1日的評論引燃市場樂觀心理，鮑爾說，他未預見借貸成本今年還會再調高，且他仍預期在某個時間點利率將會下調。

鮑爾這番評論讓上週伊始日圓急貶引發的市場震盪回穩許多。日圓上週急貶引發日本當局2度出手干預。

摩根士丹利（Morgan Stanley）旗下E*Trade交易與投資部門主管拉金（Chris Larkin）指出，預計多頭勢力將可維持動能，「本週即將公布的重量級經濟數據不多，較側重聯準會官員的演說。投資人將仔細解讀他們對潛在降息的任何評論。」

前一天的華爾街3大指數收漲，帶動亞股今天大多收高。

東京股市在連續假期後今天恢復交易，基準日經指數上揚1.6%，收在38835.10點。

港股恆生指數則在連10個交易日上漲後回檔，終場下跌0.5%，收在18479.37點。

上海綜合股價指數漲0.2%，收在3147.74點。

至於其他亞股，雪梨、首爾、台北股市都收漲。威靈頓、新加坡、馬尼拉和雅加達股市則收跌。