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紐時：大陸電動車推陳出新 歐美車商面臨挑戰

中央社／ 台北7日電
大陸電動車席捲全球，歐美老牌車商面臨嚴峻挑戰。示意圖／路透
大陸電動車席捲全球，歐美老牌車商面臨嚴峻挑戰。示意圖／路透

中國電動車席捲全球，歐美老牌車商面臨嚴峻挑戰，紐約時報中文網今天報導，通用和福特汽車在中國市場占比驟降，中國對歐洲的電動汽車出口正攀升，如今僅剩特斯拉能一較高下。

報導指出，過去5年，美國通用（General Motors）和福特汽車（Ford Motors）在中國市場失去很大一部分市占率。

2020年的北京車展，福特推出最受關注的野馬Mach-E電動汽車，但管理問題導致一年多的生產延誤，民眾的興趣已經消退。

克萊斯勒（Chrysler）前中國執行長、現居上海從事電動汽車行業顧問的魯索（Bill Russo）表示，特斯拉（Tesla）已成為美國在電動汽車市場上唯一強大的全球競爭對手。

報導說，小米創辦人雷軍現身今年北京車展自信滿滿介紹SU7時即表示，「除了特斯拉，好像比我們好的也沒有」。

中國汽車業高管一直對特斯拉既敬佩又恐懼，儘管這家全球電動車領先品牌在這次北京車展沒有推出新車款。上週特斯拉宣布今年第一季銷售額降9%，利潤降55%，計劃全球裁員1/10約1萬4000人。

此外，歐洲的老牌車企也面臨嚴峻挑戰。中國對歐洲的電動汽車出口正在攀升，促使歐盟對中國電動汽車是否受到不公平補貼展開調查。

福斯汽車負責中國業務的董事會成員貝瑞德（RalfBrandstatter）呼籲中國製造商在歐洲購買汽車零部件，並使用歐洲工人組裝。

他說，「他們必須面對歐洲的勞動力、歐洲的企業，他們必須在與我們相同的環境中競爭」。

中國電動車積極在歐洲市場插旗後，紐時指出，中國電動車的下個目標是美國。

例如電動車商吉利正從中國向美國出口極星Polestar2，並為此支付27.5%的關稅，同時開始出口新款極星Polestar 3，更計劃將生產轉移到今年夏天即將完工的南卡羅來納州裝配線。

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