再裁員！馬斯克砍光超充團隊後 特斯拉「3部門」員工丟飯碗
科技網站Electrek今天引述知情人士所言報導，電動車龍頭特斯拉（Tesla）解雇了軟體、服務和工程部門的員工。
在此之前，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的特斯拉上個月宣布將在全球裁撤逾10%人力後，一口氣砍掉了超級充電團隊。
根據Electrek報導，遭裁員的特斯拉員工已於上週末收到解雇通知。
特斯拉上個月在公開通知中宣布，將在德州、加州、內華達州和紐約州裁掉6700多人。
由於利率上升拖累電動車需求，特斯拉面臨龐大壓力，包括銷量下滑以及與其他汽車製造商之間愈演愈烈的價格戰等。
分析人士表示，特斯拉希望將焦點擺在自動駕駛軟體、Robotaxis自駕計程車，以及Optimus人型機器人，馬斯克可能為此削減部分支出，以便為這些專案保留現金。
特斯拉4月透露，預計第2季的大規模裁員成本將超過3.5億美元（約新台幣113億元），裁員對象包括高階主管。
特斯拉還表示，公司正在開發「新車款」，並將利用現有平台和生產線，預料能將成本支出控制得更好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言