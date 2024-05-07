再裁員！馬斯克砍光超充團隊後 特斯拉「3部門」員工丟飯碗

科技網站Electrek今天引述知情人士所言報導，電動車龍頭特斯拉（Tesla）解雇了軟體、服務和工程部門的員工。

在此之前，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的特斯拉上個月宣布將在全球裁撤逾10%人力後，一口氣砍掉了超級充電團隊。

根據Electrek報導，遭裁員的特斯拉員工已於上週末收到解雇通知。

特斯拉上個月在公開通知中宣布，將在德州、加州、內華達州和紐約州裁掉6700多人。

由於利率上升拖累電動車需求，特斯拉面臨龐大壓力，包括銷量下滑以及與其他汽車製造商之間愈演愈烈的價格戰等。

分析人士表示，特斯拉希望將焦點擺在自動駕駛軟體、Robotaxis自駕計程車，以及Optimus人型機器人，馬斯克可能為此削減部分支出，以便為這些專案保留現金。

特斯拉4月透露，預計第2季的大規模裁員成本將超過3.5億美元（約新台幣113億元），裁員對象包括高階主管。

特斯拉還表示，公司正在開發「新車款」，並將利用現有平台和生產線，預料能將成本支出控制得更好。