車用晶片需求不佳 英飛凌營收展望和利潤均不如預期

英飛凌（Infineon）周二以市場環境不佳為由，調降全年業績展望，可見汽車業需求不振，仍持續波及車用半導體的業績。

英飛凌將今年營收預測由原先的160億歐元加減5億歐元，下修為151億歐元（162.6億美元）加減4億歐元，彭博調查分析師的預測為157億歐元。

本季毛利率也不如分析師所料，整體業務利潤率料在十幾個百分比的高位數，不如分析師估計的20.9%。

汽車業績向來占英飛凌一半以上營收，如此展望再次指明，汽車業受到電動車市況下滑影響，半導體供應商也受波及。上個月，意法半導體表示，本季將是低谷，之後將開始復甦。特斯拉（Tesla）則公布第1季營收出現2020年以來首先頹勢。

英飛凌周一才宣布與小米達成協議，將為小米新款SU7豪華車款提供高級功率半導體，一直到至2027年。

晶片供應商也一直受到工業客戶需求低迷的打擊，客戶目前仍在去化庫存。

英飛凌的股價今年已下跌15%。