全球貿易熱絡起來 預估成長率比去年高一倍

今年全球貿易成長率可望比去年高逾一倍，經濟合作發展組織（OECD）、國際貨幣基金（IMF）與世界貿易組織（WTO）等國際機構都預測，全球貨物流動將大幅回升，逆轉去年陡降的情勢，原因是今年通膨緩和且美國經濟熱絡促進貿易活動。

英國金融時報報導，OECD估計，全球商品與服務貿易今年成長率可達2.3%，明年達3.3%，相較下，2023年的成長率只有1%。OECD首席經濟學家隆巴德利（Clare Lombardelli）說，這個「周期性的復甦」由廣泛的經濟成長帶動，特別是中國大陸和東亞地區，預期會是很大的成長驅力來源。

IMF在最新的世界經濟展望報告當中，預估今年全球貿易量成長率將會達到3%。WTO的數字沒有提供服務貿易的預測，在商品貿易方面，估計會由去年的衰退1.2%，轉為增加2.6%。

今年第1季，一些歐盟的大型經濟體已見到貿易增加刺激了經濟成長。

凱投宏觀首席經濟學家席林（Neil Shearing）說，去年製造業衰退打擊貿易活動的狀況已經結束，現在全球貿易確實看到部分回春。相當依賴貿易的歐洲有了復甦，南歐國家也受益旅遊業反彈。

例如今年的復活節假期落在3月，幫助西班牙第1季的經濟成長，西班牙的統計機關表示，外部需求為第1季經濟成長貢獻0.5個百分點，國內需求則貢獻0.2個百分點。德國和義大利也說，較高的淨出口助長第1季的經濟成長。

德國銀行貝倫貝格銀行（Berenberg）經濟學家費德勒表示：「我們預期今年歐元區的對外貿易會成長，出口數字反彈比我們先前所想的還要快。」荷蘭經濟政策分析局所出版的世界貿易監測報告則發現，今年2月商品貿易睽違一年再見成長，由於美國與中國的經濟擴張，幫助全球貿易在2月成長1.2%。

雖然今年全球貿易料將喜迎強力反彈，但是成長率仍沒回到新冠疫情前的水準。根據IMF的資料，全球貿易在2006年至2015年之間，平均每年成長率為4.2%。

OECD、IMF和WTO都示警了幾個影響貿易成長的風險，例如地緣政治緊張、區域衝突、經濟不確定性。當今多國政府強調國家安全、自給自足，扶植國內企業。

席林指出，美國總統選舉就是個很重大的不確定性。如果前總統川普當選，他已揚言美國的關稅稅率要增加10個百分點，對中國進口商品還要課徵更高的懲罰關稅。