澳洲央行將利率維持在12年高點 沒有更鷹、澳幣走貶

澳洲央行今天把利率維持在12年高點，連續第四度按兵不動，也維持中性立場，央行同時表示，通膨放緩的速度比原先希望的更加緩和，央行對上行的物價壓力風險保持警戒。

澳洲央行7日宣布，現金利率維持在4.35%不變，這是12年來高點。央行同時調高通膨預估，稍微調降經濟成長率和失業率預估。

央行在聲明中表示：「委員會預期通膨持續維持在目標區間之前還需要一些時間，而且將對上升的風險保持警戒，委員會不排除任何可能性。」

然而，澳洲央行並未如一些經濟學家預期般，恢復較為緊縮的立場，澳幣匯率因而走跌。在聲明出爐後，澳幣貶值0.4%至1澳幣兌0.66美元。對政策敏感的澳洲3年期公債殖利率下滑8個基點至3.95%，市場降低今年再升息的預期，預估9月降息的可能性已從此前的43%滑落至32%。

先前公布的數據顯示，澳洲第1季通膨率和就業市場景氣都超越預期，未如預期般降溫。