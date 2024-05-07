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瑞昱在美控告聯發科藉專利官司違反「反托拉斯」遭法院駁回

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
聯發科在美被瑞昱指控以專利興訟騷擾違反反托辣斯一案，因證據薄弱而遭法院駁回。美聯社
聯發科在美被瑞昱指控以專利興訟騷擾違反反托辣斯一案，因證據薄弱而遭法院駁回。美聯社

瑞昱（2379）在美國控告聯發科（2454）反壟斷官司一案，周一遭到法院駁回。瑞昱指控聯發科和專利所有者聯手，以毫無根據的告訴，試圖將對手逼退智慧電視晶片市場。

瑞昱於去年2023年6月在美國提告，指控聯發科和IPValue Management子公司FLS之間的授權協議中暗地鼓勵FLS向瑞昱提告，FLS後來對瑞昱四度提出告訴。

不過，美國加州北區聯邦地區法院法官皮茲（P. Casey Pitts）5月3日發出的裁定寫道：「瑞昱作為提告理由的訴訟，涉及受憲法第一修正案所保護的請願，依據所謂的 Noer-Pennington原則，不能成為聯邦反托拉斯主張或相關州法主張的基礎。」

皮茲也否決了瑞昱主張這些訴訟並不符Noer-Pennington原則的「虛假訴訟」（sham litigation）的例外情況。瑞昱主張，由FLS在德州和國際貿易委員會（FTC）提告的次數和自己所遭到的訴訟次數和告訴本身的騷擾性質，並不能一體適用Noer-Pennington原則。

但皮茲表示，瑞昱未能舉證這些訴訟對業務造成「沉重負擔」，他也說，單單四起訴訟就援引「虛假例外」（sham exception），尚有疑義。

皮茲給瑞昱21天的時間修改後重提告訴。

瑞昱和聯發科均生產用於智慧電視和機上盒的晶片。據瑞昱表示，聯發科在電視晶片全球市場擁有近60％的市占率

市占率 提告 美國

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