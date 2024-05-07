銅價今年很衝！高盛估年底前再飆20% 每噸站上1.2萬美元

高盛集團預估，銅價到今年年底將上漲至每噸12,000美元，原因是全球供應短缺的情況高於預期。銅價今天連續第二個交易日上漲。

高盛已將年底銅價目標從10,000美元調升至12,000美元。高盛分析師史諾登（Nicholas Snowdon）在5月3日的報告中表示，銅精礦市場已經見到「極度吃緊」，預期短缺累積的情況繼續積蓄動能直到年中，這將在下半年影響精煉銅，「全球今年供應短缺會達45.4萬噸，高於先前預期的42.8萬噸」。

分析師群表示，「我們繼續預測從2024年開始將轉向長時間的金屬供應短缺，而且缺口還會不斷增大。」

高盛也將銅的全年平均價格從先前的每噸9,200美元上調至9,800美元。分析師說，由於能見到的庫存僅略超過60萬噸，因此第4季前市場有可能會見到「庫存耗盡的缺貨期」。

分析師表示，在中國大陸，廢銅供應短期內會增加，加上製造商庫存去化，延後了供應短缺的影響，但這個階段會「相對短暫」。

高盛重申對明年平均銅價預估為15,000美元。

銅價今天在倫敦金屬交易所盤中上漲1.5%至每噸10,065.50美元，鋁、錫和鋅價也上漲逾1%。銅價今年來也大漲18%，主要是預期全球礦業業者將難以滿足來自環保產業的一波需求。