亞馬遜承諾砸90億美元 將新加坡雲端運算投資增加一倍

亞馬遜（Amazon）計劃斥資90億美元擴建在新加坡的雲端運算基礎設施，這是全球科技巨擘擴大在東南亞投資的最新舉措。

這筆支出將在未來四年內完成，亞馬遜雲端事業AWS在新加坡的投資將因此增加一倍，協助滿足市場對雲端服務日益增長的需求，並加快客戶採用人工智慧。

AWS近年來努力擴大美國以外地區的市場，大部分投資瞄準亞洲，例如今年宣布，包括新加坡、日本、沙烏地阿拉伯和墨西哥在內，將投資大約350億美元，還會在馬來西亞和泰國建立資料中心叢集。微軟和蘋果也在東南亞推展業務。

新加坡被視為通往東南亞的門戶，已發展成為Meta Platforms和Alphabet等美企在亞洲的樞紐。

亞馬遜在雲端服務領域最大競爭對手是微軟，微軟執行長納德拉上周訪問印尼、馬來西亞和泰國等東南亞三國，宣布了一系列的新投資和計畫。