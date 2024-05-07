Nvidia最新投資這家自駕新創公司 軟銀帶頭微軟也參與

美國晶片大廠輝達（Nvidia）正對英國自駕技術新創公司Wayve Technologies進行投資，參與這家公司10.5億美元的一輪融資。

彭博資訊報導，Wayve的這一輪融資是歐洲AI公司歷來最大籌資案之一，是由軟銀集團（SoftBank Group）帶領，既有投資者微軟也進一步投入資金。Wayve公司獲得的估值並未曝光。

這輪資金挹注凸顯出投資人AI需求不墜，也有利於自駕車產業；自駕領域近年來在說服監管機構相信自駕車是安全無虞的行動持續面臨挫敗。

Wayve希望車廠與其他車隊營運業者能把其自駕技術安裝到他們的車內。執行長坎達爾（Alex Kendall）

在倫敦總部受訪時說，Wayve已經接獲幾家車廠表達的投資意向，但決定不要只與單一製造商結盟，以免切斷未來選項。他說，正持續與汽車業者協商把Wayve技術安裝在他們的車內。

坎達爾是在2017年成立Wayve，計劃先從駕駛輔助技術著手，再進一步推動無人自動駕駛。

Wayve是與Alphabet的自駕事業Waymo等業者競爭，Wayve的技術目標是自行學習駕駛規則與模式，而非事先安裝程式，藉由這種做法，才能夠因應新環境和道路上無法預料到的情況。

其他自駕車公司則持續面臨挫敗。例如去年10月，舊金山一名女性被一輛汽車撞倒後，又被通用汽車旗下自駕車事業Cruise所運作的一輛自駕車輾壓在車底。這起車禍和後續被扣留的證據導致Cruise被撤銷許可，並且召回車輛。

在2022年，賓州自駕車公司Argo AI解散，原因是金主福特汽車決定把投資轉向在短期內就可達成的自駕技術，而非Argo理想中的完全無人操控的駕駛目標。Uber也在2020年出售自駕車部門。

Wayve這輪籌措到的資金將用於聘僱新員工和投入運算。該公司先前已經從Eclipse Ventures、Balderton Capital、Baillie Gifford等多家創投公司籌得2.58億美元。

在去年，微軟共同創辦人蓋茲還赴倫敦，與坎達爾在中倫敦測試Wayve的系統並拍了一段影片。