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債券今年來表現遜現金…但FED轉向將扭轉局面 瑞銀提對策

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
現金2024年表現優於大部分債市，但如果聯準會的利率政策轉向，情況可能改變。路透
現金2024年表現優於大部分債市，但如果聯準會的利率政策轉向，情況可能改變。路透

現金2024年的表現優於大部分債市，主要是通膨比預期更難控制，聯準會延後降息。

截至4月底，現金今年的總回報率為1.8%，高收益債券或垃圾債券的回報率約0.9%。市政債券、投資級債券和機構不動產抵押貸款證券的回報率則為負。

瑞銀全球財富管理首席投資辦公室應稅固定收益策略主管Leslie Falconio領導的團隊撰寫報告指出：「4 月利率上升的速度和幅度影響了固定收益型商品的整體表現，尤其是優先證券在內、那些先前證明利率上升後仍具韌性的類別，本月的表現受到的衝擊最大，為-3.85%。」

結合股票與債券性質的優先證券，截至4月的回報率大約1.1%。10年期公債殖利率在4月躍至4.7%以上，是2024年最高。

Ritholtz財富管理公司的投資組合經理Ben Carlson周日撰寫報告說，「利率迅速上升時，債券價格會迅速下跌」，彭博綜合債券指數（Bloomberg Aggregate Bond index）已陷入自1976年成立以來最大也最長的跌勢。

Carlson表示，該指數雖在重挫超過18%後有所回升，但截至5月2日仍大跌12.2%。不過，投資人對此表現淡定，長債指數和相關ETF的跌幅更大。

他說，虧損已是過去，一切看未來。等股市下次暴跌，目前的債券殖利率可為投資人提供替代選擇，以前的超低利率時代，不存在這種選擇。

在聯準會主席鮑爾淡化本輪周期再次升息的可能性後，5月的債券殖利率從年內最高點回落。鮑爾還表示，通貨膨脹降溫或勞動市場意外疲軟是兩種可能促成降息的情況。

根據FactSet數據，3個月國庫券的殖利率周一大致持平，接近5.38%，10年期公債的殖利率為4.48%。

Falconio的團隊寫道：「我們仍然認為，鎖定利差和複利收入，未來幾個月最能推動固定收益型商品的表現。」那些「錯過2023年10月」高點的人，又有機會能鎖住更高的殖利率，但「機會短暫，因利率在夏季幾個月有下行趨勢」。

指數 聯準會 財富

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