AI軟體公司Palantir業績展望無法滿足期待 盤後大跌11%

數據分析軟體公司Palantir Technologies周一略為調高全年業績展望，但對這檔近一年飆漲兩倍的飆股而言，如此表現顯然不足以讓投資人滿意，盤後股價應聲崩跌多達11%。

Palantir 將全年營收預測略微提高至26.8億美元至26.9億美元之間，符合彭博調查分析師平均估計的26.8億美元。Palantir同時將調整後的營業淨利預測提高至8.68億美元至8.8億美元之間，而分析師平均估計為8.466億美元。

Palantir 已成為當今人工智慧（AI）熱潮之下的代表股票，在新產品帶動下，一年來股價上漲超過200%。

Palantir開發供企業和與美國利益相關政府機構使用的軟體和分析工具。執行長卡普（Alex Karp）致函股東表示，該公司靠做美國中央情報局（CIA）在內政府機構的生意起家，但如今美國企業對該公司AI軟體的「無可限量且不斷成長的需求」帶動業績成長。

不過，該公司在海外銷售方面出現停滯。卡普在財報公布後的電話會議上坦承，由於歐洲業績受阻和第4季營收急起直追，Palantir 上季海外業績按季下降了3％。

卡普說：「我們在歐洲確實遇到了阻力，歐洲在未來兩年將滑向0％的GDP成長率。這對我們來說是個問題。」

Palantir 透過「訓練營」的方式來銷售AI軟體，讓工程師客戶在短短幾天內即可上手，不需幾個月。Palantir表示，拜這些活動所賜，第1季美國商業客戶增加了69％至262家。來自政府合約的營收成長速度如今已慢於企業營收成長的速度，而分析師預測企業業績明年可望超過政府機構帶進的收入。

Palantir在第1季來自政府收入為3.35億美元，成長16%，企業收入為2.99億美元，比去年同期增長了27%。

第1季營收為6.34億美元，較去年同期成長21%，優於彭博調查分析師原估的6.16億美元。淨利創下單季最高的1.06億美元，且遠遠超過分析師原估的83億美元。展望本季，Palantir預估營收為6.49億美元至6.53億美元，調整後的營業淨利為2.09億美元至2.13億美元。