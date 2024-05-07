油價小漲…以色列拒絕哈瑪斯接受的停火提議 金價上漲1%

國際原油期貨周一（6日）收盤小漲，哈馬斯和以色列尚未達成停火協議；金價上漲1%左右，交易人士評估有關美國經濟喜憂參半的訊號，同時等待多位聯準會官員的談話，以尋找利率展望的線索。

油價小漲

布蘭特原油7月期貨周一收盤上漲0.37美元，漲幅0.45%，報每桶83.33美元；西德州原油6月期貨漲0.37美元，漲幅 0.47%，結算價報每桶78.48美元，周二盤初上漲0.6%。

儘管巴勒斯坦激進武裝組織哈瑪斯表示接受卡達和埃及提出的加薩停火建議，但原油仍受技術位支撐而小幅上漲。以色列拒絕了哈瑪斯接受停火提議以結束加薩戰爭的聲明，表示以方部隊將繼續在加薩南部城市拉法採取行動，以鏟除哈瑪斯組織。交易員曾表示，採納該提議可能會使油價跌每桶2-3美元。

CIBC Private Wealth的高級能源交易員Rebecca Babin表示：「交易員們正在等待以色列方面的確認，然後再據此消息進行交易。」

不過，看漲因素正在支撐油價。沙烏地阿拉伯最近上調銷往亞洲原油售價，展現了對需求的信心，此外，技術指標顯示上周油價暴跌過頭了。

金價上漲近1% 受惠美元走軟和聯準會降息希望提升

金價周一攀升逾1%，因美國上周五公布的就業數據不如預期，提振市場關於今年稍晚可能降息的預期，美元應聲走軟。

現貨金價6日收盤上漲1%，至每英兩2,323.97美元；美國黃金6月期貨收高0.9%，結算價報每英兩2,331.2美元。

道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示：「我們在過去幾周看到的下行趨勢實際上可能已經耗盡了動能，為金價重拾升勢打開大門。」金價上周跌了約1.5%。

美國上周五公布美國4月就業成長放緩幅度超過預期後，高盛在一份報告中表示：「我們仍預期今年將降息兩次，分別在7月和11月。4月就業報告有點疲軟，但並不弱。」根據芝商所的FedWatch工具，市場周一預期9月降息的可能性約為66%。

其他貴金屬也上漲，現貨白銀漲3.3%，至每英兩27.40美元；鈀金上漲3.6%，至979.83美元。