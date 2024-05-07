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台積電ADR連續三日上漲 較台北交易溢價17.6%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周一上漲0.9%，收在142.83美元，較台北交易溢價17.6%。費城半導體指數大漲2.2%，連續三日漲幅超過2%。

美國股市周一收高，連續三個交易日上漲，投資人押注聯準會（Fed）今年仍會降息。而截至目前，企業第1季整體財報不錯。

道瓊工業指數上漲176.59點，漲幅0.5%，報38,852.27點；標普500指數大漲52.95點，漲幅1%，報5,180.74點；那斯達克綜合指數勁漲192.92點，漲幅1.2%，收在16,349.25點。

費城半導體指數成分股中，美光科技勁揚4.7%，Baird上調該公司的股票評級；超微（AMD）上漲3.4%，收復了上周這兩家公司公布令人失望的財報後的失地。輝達（Nvidia）上漲3.8%。

台灣加權股價指數周一上漲192.99點，收在20,523.31點。台積電漲0.8%，收在786元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 169.70 -0.38 148.00 14.66

中華電 CHT 123.60 -0.21 124.50 -0.73

台積電 TSM 924.25 +0.90 786.00 17.59

聯電 UMC 52.54 -0.37 51.70 1.63

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

半導體 台積電 指數

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