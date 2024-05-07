美股連續三日收高 投資人重燃Fed降息預期 財報也助威

美國股市周一收高，連續三個交易日上漲，投資人押注聯準會（Fed）今年仍會降息。而截至目前，企業第1季整體財報不錯。

道瓊工業指數上漲176.59點，漲幅0.5%，報38,852.27點；標普500指數大漲52.95點，漲幅1%，報5,180.74點；那斯達克綜合指數勁漲192.92點，漲幅1.2%，收在16,349.25點。

輝達（Nvidia）、微軟和Meta對標普500指數漲幅貢獻最大。

晶片股上漲，其中安謀（Arm）大漲5.2%，該公司將在本周公布財報。

費城半導體指數大漲2.2%。美光科技勁揚4.7%，Baird上調該公司的股票評級；超微（AMD）和美超微電腦（Super Micro Computer）分別上漲3.4%和6.1%，收復了上周這兩家公司公布令人失望的財報後的失地。

輝達上漲3.8%，台積電ADR上漲0.9%。

美國勞動市場出現降溫的跡象，重燃對今年貨幣政策轉為寬鬆政策的押注，引發美國公債殖利率上周大幅下跌。美國10年期公債殖利率下跌2個基點報4.488%。

里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金(Tom Barkin)周一在事先準備好的講稿中表示，他對目前的「限制性」利率水準會通膨回到2%的目標感到樂觀，如此表態也強化投資人的信心。紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯表示，降息是時間的問題，貨幣政策目前處於一個非常好的形勢。

根據芝商所(CME Group)的數據，衍生品交易商目前預計Fed年底前下調基準利率的可能性約為 90%。根據LSEG估計，市場押注Fed今年降息46個基點，首次降息落在9月或11月。

降息往往有利股市，因為利率下降會使股票看起來比債券更有吸引力。

迄今為止公布的財報也提振了股市。目前，大多數標普500指數成分股公司已公布第1季財報，其中約75%的公司 優於華爾街預期。

在周一的財報中，肉類供應商泰森食品公司(Tyson Foods)獲利上揚，但預計今年牛肉業務將出現更大虧損，導致股價下跌5.7%。Spirit Airlines股價大跌 9.7%，這家廉航公布的第1季虧損甚於預期。

Paramount Global跳漲3.1%，這家媒體公司結束和Skydance Media的排他性談判，但未達成協議，這使得特別委員會可以考慮其他競爭對手的出價。