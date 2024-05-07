路透：汽油需求成長將減半 煉油廠利潤恐受擠壓

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

路透報導，分析師說，由於中國大陸和美國轉向電動車，以及燃料消費在去年疫後反彈後恢復正常，今年全球汽油需求的成長可能減半，煉油廠下半年利潤率將受擠壓。

根據諮詢業者Wood Mackenzie，中國大陸已接近運輸燃料的需求峰值，而美國則已經過頂，今年汽油需求的增幅可能是2020年來最低，每日僅增加34萬桶，達到2,650萬桶，遠低於去年每日增加70萬桶。

Wood Mackenzie分析師古普塔說，電動車普及率提高，中國大陸今年汽油需求每日僅增加1萬桶。

能源研究機構Rystad Energy分析師薩代夫也預計，今年全球汽油需求每日增加30萬桶到2,600萬桶。

國際能源總署（IEA）預計，大陸今年電動車銷量可望占全球銷量的一半以上。中國石油集團旗下研究機構預測，這個全球最大原油進口國今年的汽油消費會增加1.3%或約200萬噸，到1.651噸公噸（或每日380萬桶）。中國石油化工集團研究部門則預計今年汽油需求增加1.7%或約300萬噸，到1.82億噸。

美國能源資訊署（EIA）表示，美國汽油消費在2018年達創紀錄的每日3.92億加侖後，2023年下滑到3.76億加侖左右，今年需求預計持平。Wood Mackenzie和Rystad Energy都表示，預期夏季駕車出遊的高峰期過後，美國煉油廠利潤率將承受壓力。

美國 電動車

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