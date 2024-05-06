澳洲樂團主唱跳下舞台 女觀眾傳脊椎重傷送醫

英國每日郵報5日報導，澳洲龐克搖滾樂團Trophy Eyes在4月30日於美國紐約水牛城表演場地Mohawk Place舉行演唱會時，主唱弗羅赫阿尼（John Floreani）跳入搖滾區，據稱造成一名24歲女觀眾皮榭（Bird Piche）嚴重脊椎損傷。該樂團聲明對此備感心痛，並已向她捐款補償醫藥費和收入損失。

報導引述一名宣稱事發當時站在皮榭後方的人指出，該主唱得知傷及觀眾時相當震驚；皮榭當時說她嚇壞了且無法移動，眾人便發覺大事不妙。事發當下演出立即中斷，弗羅赫阿尼陪伴皮榭及其家屬就醫。

皮榭的親密家族友人在群眾募資平台「資助我」（GoFundMe）展開募資後，Trophy Eyes已捐贈5,000美元。該友人說，皮榭接受大型手術，康復之路漫長，需要取得一切可能協助；目前尚不知曉其預後狀況會如何，但她出院後仍需復健，工作能力受影響。