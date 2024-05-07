咖啡批發價 漲到45年新高

羅布斯塔咖啡豆供給吃緊，批發價升至45年來新高，外界憂慮相關咖啡產品的價格，可能隨之走升。但有業者開發出不含咖啡豆的咖啡飲品，味道和一般咖啡差不多。

據國際咖啡組織（ICO），羅布斯塔咖啡豆的批發價4月上漲17%，至1979年來最高，主要是羅布斯塔咖啡豆的最大生產國越南，上季和本季收成欠佳，持續面臨供給困難。

越南咖啡產區遭逢乾旱和高溫侵襲，灌溉用水枯竭，打壓今年收成展望，供給情況可能進一步惡化。

羅布斯塔咖啡豆價格攀升，加上咖啡需求龐大，導致森林遭大規模砍伐。為解決此種問題，部分業者運用生物科技和食物科學，打造出人造咖啡豆。

以Atomo公司為例，他們推出一系列不含咖啡豆的咖啡飲品，其中一款研磨濃縮咖啡，用椰棗種子、檸檬、芭樂製成，一磅零售價為15.99美元。