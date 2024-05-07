聽新聞
test
0:00 / 0:00
咖啡批發價 漲到45年新高
羅布斯塔咖啡豆供給吃緊，批發價升至45年來新高，外界憂慮相關咖啡產品的價格，可能隨之走升。但有業者開發出不含咖啡豆的咖啡飲品，味道和一般咖啡差不多。
據國際咖啡組織（ICO），羅布斯塔咖啡豆的批發價4月上漲17%，至1979年來最高，主要是羅布斯塔咖啡豆的最大生產國越南，上季和本季收成欠佳，持續面臨供給困難。
越南咖啡產區遭逢乾旱和高溫侵襲，灌溉用水枯竭，打壓今年收成展望，供給情況可能進一步惡化。
羅布斯塔咖啡豆價格攀升，加上咖啡需求龐大，導致森林遭大規模砍伐。為解決此種問題，部分業者運用生物科技和食物科學，打造出人造咖啡豆。
以Atomo公司為例，他們推出一系列不含咖啡豆的咖啡飲品，其中一款研磨濃縮咖啡，用椰棗種子、檸檬、芭樂製成，一磅零售價為15.99美元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言