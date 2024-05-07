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日銀行徵才 招手職場老鳥

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
為提升在數位科技、財富管理等領域的競爭力，三菱日聯等日本大銀行本年度增加招聘處於職涯中期的熟手。 （路透）
為提升在數位科技、財富管理等領域的競爭力，三菱日聯等日本大銀行本年度增加招聘處於職涯中期的熟手。 （路透）

為提升在數位科技、財富管理及專案融資管理等領域的競爭力，日本三大銀行在本年度招聘的新員工中，將有接近一半是處於職涯中期的熟手及專業人才，有別於以往大舉招聘應屆畢業生的傳統作法。

日經新聞報導，日本最大銀行三菱日聯銀行（MUFG），計劃本年度新增600名職涯中期員工和400名應屆畢業生，前者人數首次超過後者。在截至3月底的上年度，該銀行僱用了347名職涯中期員工和354名應屆畢業生。本年度招募職涯中期員工的目標人數，比去年度增加70%以上，這些員工並將安排在該銀行的數位策略等部門。

日本另一家大型銀行三井住友銀行，預計將僱用200名職業中期人員，與2023年度相同，追平該銀行史上最高水準。瑞穗金融集團則將增加400名職涯中期員工，數量雖比去年度少，但比2022年度增加20%以上。

這三家銀行本年度總共將增加2,650名員工，其中職涯中期員工有1,200名，比率為45%。

日經新聞分析顯示，以往，對於這類從其他公司跳槽的員工，日本銀行業者的接納度相對較小。在2018年度，職涯中期員工占比僅有5%，當時每年引進數百名應屆畢業生的傳統做法仍然很盛行。在2017年度之前，只有幾十人是職涯中期的員工，占總數的很小部分。

相較之下，2018年度所有日本大企業的職涯中期員工占比為20%至30%，2024年度計劃達到40%。新冠疫情過後，銀行在這方面很快就追上其他大企業。

報導指出，銀行招募政策的改變，原因是對能在數位科技、財富管理和專案融資等各領域工作的員工需求不斷增長。面對全球人才爭奪戰，銀行擔心如果不聘用有外部經驗的人才，就會落後競爭對手。

日本 職涯 財富

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