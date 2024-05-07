印尼首季GDP增5.11% 優於預期

印尼第1季經濟成長率達5.11%，優於市場預期，且創三季來最強勁力道，反映強勁的國內消費，有助於抵銷出口疲弱的情勢，也給央行更多空間，能在必要時進一步緊縮貨幣政策，以便支撐匯率。

印尼統計局6日公布，第1季國內生產毛額（GDP）比去年同期成長5.11%，高於分析師預期的5.08%，也比去年第4季的5.04%增幅加速成長，是三季來最高成長率。

過去一年來，這個東南亞最大經濟體受到大宗商品出口下滑衝擊。

占國內產出約半數的民間消費，可能仍是帶動印尼上季經濟成長主要動力。第1季家庭支出年增4.91%，政府支出更是大增近20%，主要因印尼上季舉辦大選。

然而，印尼上季的投資成長率下滑至3.79%，不如去年第4季的5.02%增幅。

印尼的經濟動能為印尼央行爭取到空間，能夠在有必要的情況下進一步緊縮貨幣政策，以便支撐印尼盾匯率。