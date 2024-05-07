波克夏旗下跑鞋Brooks 進軍大陸、歐洲

跑步鞋品牌商Brooks新任執行長謝里登（Dan Sheridan）表示，計劃今秋在上海開設中國大陸第一家門市，對這家隸屬波克夏旗下、主要營收來自美國的公司而言，中國大陸和歐洲將是未來業績成長的領域。台廠志強國際為Brooks提供代工服務，可望受惠。

Brooks總部位於西雅圖，有110年的悠久歷史，營收85%來自美國，目前在台灣已設15家直營門市。

針對波克夏旗下運動鞋品牌Brooks將積極進軍大陸和歐洲市場，品牌代工廠志強表示，樂見品牌客戶將市場做大，可以預期公司也將因此受惠。

而志強目前在歐洲的德國、葡萄牙設備研發中心，公司與品牌客戶的互動緊密，可滿足客戶對高階鞋款的設計需求。

志強今年集團資本支出約6,000萬美元，主要支應印尼廠建廠所需，新廠預計2025年上半年完工投產，主要生產Brooks的跑鞋，規劃年產能約600萬雙。另外，志強越南廠目前也生產Brooks的鞋款，年出貨量約100萬雙。