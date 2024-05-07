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彭博：巴菲特囤現金 看空股市

經濟日報／ 編譯季晶晶陳律安／綜合外電
「股神」巴菲特旗下波克夏公司握有的現金創空前紀錄。美聯社
「股神」巴菲特旗下波克夏公司握有的現金創空前紀錄。美聯社

「股神」巴菲特旗下波克夏公司握有的現金創空前紀錄，彭博資訊引述Smead資本管理公司投資長史密德（Bill Smead）的看法報導，巴菲特囤積現金，可見他看空股市。史密德並預測，除非巴菲特有機會買下整家公司，或者主要市場出現30%以上跌勢，否則他不太可能動用這些資金。

截至第1季，波克夏的現金部位升至1,890億美元，創公司史上最高紀錄。巴菲特在上周六的股東大會上也表示，他最近找不到能為波克夏「造成顯著影響」的收購。他還說，並不介意不斷累積現金，到本季現金可能達到2,000億美元。投資人認為，這透露了他對股市的看法。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

MarketWatch報導，美股多頭走勢面臨考驗，因為從麥當勞、星巴克到肯德基公布的上季財報都失色，顯示出消費者顯示出承受壓力的跡象。而當市場思索聯準會（Fed）究竟何時啟動降息之際，消費者面臨壓力的跡象已浮現，若這種情況持續，可能為美股帶來麻煩。

年初時，投資人以為Fed最快3月降息、年底前將降息6碼，然而，隨著數據顯示通膨仍黏著、勞動市場依然緊俏，市場開始大幅縮減降息預期，如今預估Fed秋季才開始放寬貨幣政策，今年只會降息兩到三次。

儘管美股在4月回跌，投資人對於降息預期的轉變大致處之泰然，看好強勁的經濟與消費能帶動企業獲利成長。

巴菲特 投資人 波克夏

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