聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐元區PMI連二月擴張 投資人信心連七月上升

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
最新數據顯示，歐元區4月企業活動的擴張速度為近一年來最快，且該地區5月投資人信心已是連續第七個月上升，攀抵兩年多來最高水準。（歐新社）
最新數據顯示，歐元區4月企業活動的擴張速度為近一年來最快，且該地區5月投資人信心已是連續第七個月上升，攀抵兩年多來最高水準。（歐新社）

最新數據顯示，歐元區4月企業活動的擴張速度為近一年來最快，且該地區5月投資人信心已是連續第七個月上升，攀抵兩年多來最高水準。

標普全球公司6日公布，HCOB歐元區4月綜合採購經理人指數（PMI）終值，從3月的50.3揚升至51.7，高於初值的51.4，已是連續第二個月站在榮枯分界線50的上方，且是去年5月以來最高。

歐元區綜合PMI走勢 圖／經濟日報提供
歐元區綜合PMI走勢 圖／經濟日報提供

其中，服務業PMI從3月的51.5躍升至53.3，高於初值的52.9，也是去年5月來最高。在歐元區經濟占主導地位的服務業復甦，因而抵銷製造業景氣的加速下滑。

漢堡商業銀行首席經濟學家德．拉．盧比亞說：「服務提供商的活動現已經連續第三個月擴張，去年下半年缺乏活力的情況已告一段落。」

在組成服務業PMI的次指標中，人力僱用指數從52.3攀升至53.5，代表服務業公司預計反彈將持續，而他們員工人數的增長速度也是近一年來最快。

研調機構Sentix同日公布的另一項調查顯示，歐元區投資人信心指數從4月的負5.9，升至5月的負3.6，為2022年2月以來最高，也超過了路透訪調分析師所預測的負5.0。

從細項來看，歐元區5月的現況指數為負14.3，較4月的負16.3回升，一連七個月上升；5月的預期指數也從4月的5升至7.8，已是連續第八個月攀升。

Sentix表示：「這股趨勢因而朝著正確的方向發展，儘管步伐不大。數據令人鼓舞，在某種程度上，（歐元區）經濟似乎已消化了自烏克蘭危機爆發以來，過去兩年的各種負擔。」

值得注意的是，德國的預期指數轉為正值，為2022年2月以來首見，但現況指數為負33.5，仍非常疲軟。

彭博報導另指出，歐元區如今正等待消費者投下信任票，讓盼望已久的經濟反彈最終成形。

隨著就業創新高、薪資大幅上升，通膨離2%不遠，民眾已具備外出消費的條件。法蘭克福零售企業家內馬蒂認為，商業調查已開始透露一些希望，民眾遲早會大量消費。

2024年的經濟回升，是歐元區結束多年來混亂的最好機會。由於製造業仍然低迷，決策者指望家庭支出來帶動成長。

指數 歐元區

延伸閱讀

亞洲製造業景氣呈向上復甦 台灣工廠活動兩年來首擴張

第一個信號燈亮了 陸經濟Q2持續回升的希望增強

陽明董事長鄭貞茂：紅海危機影響要一季一季看

一檔被遺忘的ETF：元大滬深300正2

相關新聞

中東緊張布蘭特油價上揚 沙國對亞洲報價連三月調漲

沙烏地阿拉伯調高6月銷往亞洲、西北歐和地中海的官訂售油價格（OSP），對亞洲的報價已是連續第三個月調高，形同預告今夏需求...

美政府擬出資2.85億美元 開發半導體「數位孿生」技術

拜登政府將提撥2.85億美元資金，設立專門機構，研發供半導體產業使用的數位孿生（digital twin）技術。

歐元區PMI連二月擴張 投資人信心連七月上升

最新數據顯示，歐元區4月企業活動的擴張速度為近一年來最快，且該地區5月投資人信心已是連續第七個月上升，攀抵兩年多來最高水...

彭博：巴菲特囤現金 看空股市

「股神」巴菲特旗下波克夏公司握有的現金創空前紀錄，彭博資訊引述Smead資本管理公司投資長史密德（Bill Smead）...

日銀行徵才 招手職場老鳥

為提升在數位科技、財富管理及專案融資管理等領域的競爭力，日本三大銀行在本年度招聘的新員工中，將有接近一半是處於職涯中期的...

咖啡批發價 漲到45年新高

羅布斯塔咖啡豆供給吃緊，批發價升至45年來新高，外界憂慮相關咖啡產品的價格，可能隨之走升。但有業者開發出不含咖啡豆的咖啡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。