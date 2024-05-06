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歐盟綠色新政推淨零 煤炭國保加利亞礦工家庭陷困境

中央社／ 保加利亞貝利布利亞格6日綜合外電報導
在保加利亞的採礦村貝利布利亞格，歐洲聯盟逐步汰除煤炭的計畫推行得並不順利，這座村莊為擴建露天礦場而被拆遷。圖為4月25日，在索菲亞，礦工和能源工人舉行示威，反對保加利亞電力市場自由化。法新社
在保加利亞的採礦村貝利布利亞格，歐洲聯盟逐步汰除煤炭的計畫推行得並不順利，這座村莊為擴建露天礦場而被拆遷。圖為4月25日，在索菲亞，礦工和能源工人舉行示威，反對保加利亞電力市場自由化。法新社

在保加利亞的採礦村貝利布利亞格（Beli Bryag），歐洲聯盟逐步汰除煤炭的計畫推行得並不順利，這座村莊為擴建露天礦場而被拆遷。

法新社報導，在貝利布利亞格村可以看到空蕩的房屋窗戶敞開，社區裡的居民從2009年的400人下降至50幾個人，當時為擴建礦場而決定拆遷村莊。

現在看來，這座礦場的壽命可能也不長，因為保加利亞已根據歐盟綠色新政（Green Deal），承諾2040年底前不再使用煤炭。綠色新政是歐盟為努力在2050年實現淨零碳排而推出的政策。

貝利布利亞格村長迪姆齊娃（Ivelina Dimcheva）的丈夫和兄弟都是礦工，她告訴法新社：「情況很悲慘。為了擴建未來可能關閉的礦場而摧毀我們的房屋實在荒唐。」

她的家族是拒絕接受搬遷補償協議的5個家庭之一；相反地，他們向法院提起訴訟來保護家園。

在依賴煤炭的保加利亞，綠色新政是6月9日歐洲議會選舉，以及同日舉行的保加利亞國民議會選舉前一個重要議題。

50歲的喬吉夫（Stanimir Georgiev）是一名在礦場工作30年的資深礦工；他表示，煤礦工人「沒有任何前景」，他正規劃在歐洲議會選舉前發動罷工和抗議行動來捍衛自身生計。

喬吉夫在東馬里沙（Maritsa East）燃煤發電廠廠區外說道：「綠色新政是騙人的假象，不僅威脅我們的生活，還助長反歐情緒。」這座燃煤發電廠的燃料就是由貝利布利亞格的礦場供應。

在保加利亞中部斯塔拉薩戈拉省（Stara Zagora）東馬里沙盆地擁有3座煤礦和4座發電廠，直接僱用超過1萬1000人，間接僱用人數達到7萬人。

保加利亞是歐盟27個成員國中最貧窮的國家，長期以來一直在向歐盟當局爭取延長煤炭產業的壽命，最終才同意逐步淘汰使用煤炭。

燃煤發電廠提供保加利亞近1/3的冬季能源需求，但由於這個巴爾幹半島國家過渡到更潔淨能源的進展太過緩慢，保加利亞今年才首度成為能源淨進口國。

歐盟排放權交易系統（Emissions Trading System）要求企業為超過限額的碳排量付費，因此使燃煤發電廠的利潤愈來愈低。

36歲的伊凡諾夫（Diyan Ivanov）來自礦工家庭，他指出，「在準備能源轉型時拖拖拉拉，這是我們政府的錯」。由於需求下降，他的工作時數大幅減少。

不過，保加利亞前經濟部長克列梅契夫（Milen Keremedchiev）表示，譴責燃煤電廠的關閉毫無意義，「就像是抗議遲暮到來」。

歐盟 綠色 罷工

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