應屆畢業生不再是最愛 日銀行大舉招募這類人才

為提升在數位科技、財富管理及專案融資管理等領域的競爭力，日本三大銀行在本年度招聘的新員工中，將有接近一半是處於職涯中期的熟手及專業人才，有別於以往大舉招聘應屆畢業生的傳統作法。

日經新聞報導，日本最大銀行三菱日聯銀行（MUFG），計劃本年度新增600名職涯中期員工和400名應屆畢業生，前者人數首次超過後者。另一家大型銀行三井住友銀行，預計將僱用200名職業中期人員，與2023年度相同，追平該銀行史上最高水準。瑞穗金融集團則將增加400名職涯中期員工，數量雖比去年度少，但比2022年度增加20%以上。

這三家銀行本年度總共將增加2,650名員工，其中職涯中期員工有1,200名，比率為45%。

日經新聞分析顯示，以往，對於這類從其他公司跳槽的員工，日本銀行業者的接納度相對較小。在2018年度，職涯中期員工占比僅有5%，當時每年引進數百名應屆畢業生的傳統做法仍然很盛行。在2017年度之前，只有幾十人是職涯中期的員工，占總數的很小部分。