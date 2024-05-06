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橄欖油短缺...價格創新高衍生相關犯罪 衝擊糧食安全

中央社／ 紐約5日綜合外電報導
美國財經媒體CNBC報導，有時被稱為「液體黃金」的橄欖油最近短缺，導致價格創下歷史新高，連帶造成相關竊案頻傳，橄欖油業陷入危機。圖／路透
美國財經媒體CNBC報導，有時被稱為「液體黃金」的橄欖油最近短缺，導致價格創下歷史新高，連帶造成相關竊案頻傳，橄欖油業陷入危機。圖／路透

美國財經媒體CNBC報導，有時被稱為「液體黃金」的橄欖油最近短缺，導致價格創下歷史新高，連帶造成相關竊案頻傳，橄欖油業陷入危機。

近幾個月來橄欖油價格飛漲，不僅消費者咋舌，業界資深人士也感到震驚。

市場研究集團Mintec分析師霍蘭德（Kyle Holland）表示，近年氣候變遷造成的極端天氣「嚴重影響」南歐橄欖油生產，特別是西班牙、義大利和希臘等地中海國家。

霍蘭德表示，根據進口促進中心（Centre for thePromotion of Imports）數據，西班牙橄欖油產量占全球40%以上，通常預計每次收穫的橄欖油產量將在130萬至150萬公噸之間。

但官方數據顯示，西班牙2022、2023年間僅種植約66萬6000公噸。Mintec調查的市場參與者預計，西班牙2023、2024年產量在83萬至85萬公噸之間，比先前估計的增加約4萬公噸。

根據Mintec基準指數，截至4月19日，西班牙安達魯西亞（Andalusia）的特級初榨橄欖油價格為每公斤7.8歐元，低於3月底的略高於8歐元。自1月橄欖油價格漲到空前的9.2歐元以來，這一下跌延續了下降趨勢。

最近幾週，橄欖油漲勢已經降溫，部分原因是3月和4月降雨以及西班牙橄欖產量預期上升。但分析師表示，橄欖油存量縮減，可能會讓市場對未來幾個月價格突然飆升感到緊張。

霍蘭德告訴CNBC：「我認為最大的擔憂實際上是整體供應，人們現在對市場相當悲觀，但隨著季節的推移，隨著我們距離剛剛取得的收穫愈來愈遠，大多數市場參與者似乎認為供應將會耗盡。」

隨著橄欖油價格上漲，竊盜事件跟著傳出。

根據英國「金融時報」（The Financial Times），西班牙多家超市3月初表示，橄欖油已成為西班牙最容易被竊的商品，據稱幕後黑手是想在黑市轉售的犯罪集團。

橄欖油 氣候變遷 油價 西班牙

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