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面對印尼盾震盪 印尼央行表態不會單靠進場干預

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
印尼央行升息後，印尼盾兌美元匯價開始回升。圖／擷自彭博
印尼央行升息後，印尼盾兌美元匯價開始回升。圖／擷自彭博

印尼央行主管外匯的官員蘇西安托（Edi Susianto）表示，印尼已做好最壞打算，在聯準會（Fed）可能長時間維持較高利率的情況下，如有必要將進一步支撐印尼盾。

蘇西安托接受金融時報訪問時說，印尼央行隨時準備干預匯市，但也不會單靠介入匯市。印尼盾上個月觸及多年低點後，印尼央行不僅進場護盤，還出人意料宣布升息，並表示升息是為防患於未然，以確保通膨保持目標範圍內。

蘇西安托表示，印尼面臨來自國內外因素「異常」艱難的環境，「我們相信，我們已為Fed更為鷹派和中東地區緊張局勢惡化的最壞情況做好準備」。

蘇西安托表示，印尼央行為支撐印尼盾，4月分別由現匯、無本金交割遠期外匯、債券市場實施「三重干預」。印尼政府還要求國營事業節制買進美元。

日本和越南也已介入進場支撐本國貨幣，而馬來西亞和南韓也表態準備進場護盤。

上個月升息之前，經濟專家原本普遍預期印尼央行今年會開始降息，如今已有人認為已無此可能。

馬來亞銀行投資銀行集團經濟學家Brian Lee表示，儘管印尼盾上個月意外升息以來已經走強，但他並不排除再次升息的可能性。

他說：「我們的基本預測是印尼央行今年將維持政策利率在6.25%，以維持印尼盾盧比的穩定。考量到印尼央行預料Fed要等到12月才會降息，印尼央行不太可能降息。」「如果印尼盾再度出現像4月開會那樣貶值幅度，可能引發印尼央行再次升息。」

印尼央行上個月意外調升政策利率25個基點至6.25%。圖／路透
印尼央行上個月意外調升政策利率25個基點至6.25%。圖／路透

Fed 印尼 通膨 馬來西亞

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