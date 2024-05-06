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印尼上季GDP成長率加速至5.11% 為央行穩匯市爭取空間
印尼公布第1季經濟成長率高於預期，反映強勁的國內消費有助於抵銷出口疲弱情勢。
印尼統計局今天公布，第1季國內生產毛額（GDP）比去年同期成長5.11%，高於分析師預期的5.08%，也比去年第4季的5.04%增幅加速成長，是三季來最高成長率。
這個東南亞最大經濟體過去一年受到大宗商品出口下滑衝擊。富有天然資源的印尼是全世界最大燃料煤、棕櫚油和鎳出口國，也出口其他許多商品。
占國內產出約半數的民間消費可能依然是印尼經濟成長的主要動力。第1季家庭支出年比成長4.91%，至於政府支出更是大增近20%，主要因印尼上季舉辦大選。
然而，印尼上季的投資成長率下滑至3.79%，不如去年第4季的5.02%增幅。
印尼的經濟動能為印尼央行爭取到空間，能夠在有必要的情況下進一步緊縮貨幣政策以便支撐印尼盾匯率。再強勢美元的環境下，印尼盾今年來貶值近4%。
英國金融時報6日報導，印尼央行貨幣部門執行理事蘇西安托（Edi Susianto）表示，印尼央行正為「最糟情勢」做好準備，如果有必要將進一步支撐印尼盾。印尼盾匯率上月觸及數年低點後，印尼央行已入市干預，同月也意外升息，為確保通膨率維持在目標內採取先制行動。
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