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巴菲特說印度充滿投資機會 留待未來管理層來發揮

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
巴菲特個人未深究印度的投資機會。路透
巴菲特個人未深究印度的投資機會。路透

億萬富豪投資家巴菲特表示，印度充滿投資機會，但他會交由未來管理層來發揮。

波克夏公司（Berkshire Hathaway）股東年會上，巴菲特指出，波克夏可以在經濟高速成長的印度找到「未開發或被忽視」的投資領域。

但他說：「問題在於，我們是否有任何優勢，無論是對這些企業的洞見，或是能夠讓印度方面特別希望我們參與而可促成某些交易的人脈。」

波克夏曾經投資印度的One 97 Communications，該公司擁有支付公司Paytm，但去年已一口氣以1.64億美元的交易出脫這筆投資。

對於在印度的未來投資，巴菲特表示，這是「波克夏更有朝氣的管理層可以追求的事」。

談到美國以外地區投資，巴菲特說，波克夏如今已聞名全球，而在日本市場的投資經驗「令人著迷」。

巴菲特說，「我感覺我無法完全理解當今世界上任何文化或其他國際或個別國家文化的經濟情況。舉例來說，有些較小的國家可能經濟沒這麼強大，卻也發展出足以匹敵的經濟實力」。

印度 巴菲特 波克夏

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