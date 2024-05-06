「AI教母」李飛飛傳打造新創公司 要讓AI具空間推理能力

路透引述六位消息人士的說法報導，知名電腦科學家、被譽為「AI教母」的李飛飛正在建立一家新創公司，利用類似人類的視覺資料處理技術，使人工智慧（AI）具備高級推理能力，這可能會是AI技術的一次大躍進。

路透報導指出，李飛飛在最近的種子輪融資中為這家新創公司籌措到資金。消息人士說，投資方包括矽谷創投公司Andreessen Horowitz和加拿大企業Radical Ventures。

Andreessen Horowitz和Radical Ventures的發言人拒絕發表評論。李飛飛沒有回應置評請求。

李飛飛被視為AI領域先驅，她曾在Google擔任首席科學家，目前是美國國家工程院院士、史丹福大學AI研究所共同所長，至於「AI教母」的封號是對照「AI教父」而來，後者通常是指因為在AI技術上有重大突破、在2018年共同獲得圖靈獎的三位得主辛頓、班吉歐與楊立昆。

在描述這家新創公司時，一位消息人士提到了李飛飛上個月在溫哥華TED大會上發表的演講。她在演講中說，最先進的研究涉及一種演算法，這種演算法可以合理地推斷出圖像和一段文字在3D環境中的樣子，並根據這些推測，使用名為「空間智慧」的概念採取行動。

為了解釋這一概念，李飛飛展示一張圖片，內容是貓伸出爪子把杯子推向桌子邊緣。她說，人腦可以在在一瞬間就能評估「這個玻璃杯的幾何形狀、它在3D空間中的位置、它與桌子、貓和其他一切的關係」，然後預測接下來會發生什麼事情，並採取行動加以阻止。

李飛飛當時說：「在空間智慧的驅動下，大自然創造了這種看眼見和手動的的良性循環。」

她說，她自己在史丹福大學的實驗室正試圖教電腦「如何在3D世界中運作」，例如使用大型語言模型讓機械手臂執行任務，像是根據口頭指令開門和製作三明治。

李飛飛目前的史丹福檔案顯示，她從2024年初至2025年底進入休假期；LinkedIn則顯示她目前的工作為「新手」，「某種創新」，是從2024年開始。

李飛飛進入新創界，代表加入最熱門AI公司競相教導演算法普通常識，以便克服當前大型語言模型技術侷限的競賽。