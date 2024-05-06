日圓前景如何？美將持續與高通膨搏鬥 聯邦赤字的影響不容忽視

日圓匯價的前景，要看美國多久才能控制住通膨。

日經報導，日圓匯價上周跌宕起伏。美國經濟數據一直到4月快過完之前持續強勁，因此推高長期利率，導致日圓疲弱。日本央行4月26日按兵不動，未改變與美國的利差，空頭更一擁而上，但周三日圓兌美元的劇烈反彈，令市場揣測日本當局砸下大約5兆日圓護盤。周四，在鮑爾表明聯準會（FED）的下一步不太可能是升息後，日圓拋售緩和下來。而周五美國4月就業報告遜於預期，日本可能趁機再度干預了市場。

預期日本央行7月會升息的摩根士丹利認為，干預措施標誌日圓開始反彈。日圓兌美元匯價上周最多貶到160.17，周五一度反彈到151.86，日本2022年干預後阻止日圓貶勢的歷史可能重演。

花旗集團在上周五撰寫報告說，美國就業市場未來幾個月都將維持疲弱，仍預測FED從7月開始降息，到年底降息1個百分點。但這是少數看法。

市場下個關注重點是5月15日發布的美國4月消費者物價。日經評論美國財政政策的影響不容忽視。美政府支出自新冠疫情期間以來大幅膨脹，根據國際貨幣基金4月發表的財政監測報告，財政政策累積的效果使2023年美國核心通膨率增加約0.5個百分點。若將個人消費支出物價指數剔掉財政政策的影響，美國的通膨在今年1-3月間徘徊在2%左右，接近FED的2%目標。

這表示聯準會必須面對聯邦政赤字增長的影響。不管11月美國大選的結果為何，很難想像美國國會能共同推動財政緊縮。此事表明，美國將長期與通膨搏鬥。