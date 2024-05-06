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摸底踢到鐵板！巴菲特認賠出清派拉蒙 示範停損

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
「股神」巴菲特透露，他認賠全部出清派拉蒙股票。美聯社
「股神」巴菲特透露，他認賠全部出清派拉蒙股票。美聯社

「股神」巴菲特透露，他是認賠全部出清波克夏公司持有的影視巨擘派拉蒙全球公司（Paramount Global）的股票。

巴菲特在波克夏年度股東大會上表示：「派拉蒙的（投資）決定是由我百分百全權負責。」「它100%是我做的決定，而我們已經賣掉它，而且我們損失了相當大筆的錢。」

根據最新文件，波克夏原本在截至2023年底還持有6,330萬股派拉蒙的股票，此前，就在那一季，波克夏已經減持約三分之一的持股。

波克夏最初是在2022年第1季首度敲進派拉蒙B股無投票權的股票，此後，股價崎嶇波折，歷經了削減股利、獲利不如預期與執行長離職的衝擊。派拉蒙股價在2022年重挫44%，2023年又跌了12%，今年來又跌了近13%。

其實波克夏這一輪買進賣出派拉蒙，可說是巴菲特摸底失敗的一次操作。回顧派拉蒙股價走勢，在波克夏2022年買進該公司股票之前的一年內，即2021年，派拉蒙股價曾經從每股不到30美元飆上100美元，再劇烈崩跌回30美元左右橫盤整理，接著波克夏就以這樣的價位在2022年初買進，卻沒料到該公司後續的不利發展，讓股價持續探底，目前價格約每股12美元。

波克夏2月就曾公布，去年第4季已大砍3,040萬股派拉蒙股票，大約是原先持股的三分之一，持股剩6,330萬股。如今巴菲特已親口證實，已經全數出脫派拉蒙股票。

就在本周，索尼影業（Sony Pictures）和私募股權業者阿波蘿管理公司致函派拉蒙董事會，表明有興趣以大約260億美元收購派拉蒙。此外，派拉蒙也一直與科技巨頭大衛艾里森（David Ellison）的Skydance Media進行收購協商。大衛艾里森是甲骨文共同創辦人艾里森（Larry Ellison）之子。

派拉蒙近幾年來表現不佳，由於愈來愈多消費者放棄傳統的付費電視，使得派拉蒙營收下滑，而且該公司的串流服務持續虧損。派拉蒙股價今年來表現依舊悽慘，迄今跌近13%。

巴菲特表示，投資派拉蒙失利，讓他更深入思考人們在休閒時間會優先做什麼事情。他先前曾說過，串流產業有太多參與業者競相要讓消費者掏錢，導致了激烈的價格戰。

巴菲特 波克夏 消費者

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