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美債漲勢恐好景不常 本周拍賣會將檢驗長債需求

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美債上周五的漲勢恐因本周拍賣1,250億美元公債而有撞牆風險。 路透
美債上周五的漲勢恐因本周拍賣1,250億美元公債而有撞牆風險。 路透

債券交易商迎來美國勞動市場降溫的首個明確訊號，但這僅是他們一年來所期待真正反彈的其中一部分。

美國公債上周五大漲，因為官方報告顯示，上月就業和工資增長意外疲軟，這給增長放緩添加了證據。這則消息給上周較晚時的漲勢助了一臂之力，此前，美國聯準會主席鮑爾反擊升息的必要性，並表示數據適當時就會降息。

投資人目前謹慎提高對今年實施寬鬆的押注，而對利率敏感的2年期公債殖利率領漲市場。儘管美國經濟的某些領域出現減速跡象，通膨依舊嚴峻。這可能限制央行的行動，也意味債券殖利率可能維持於近期區間內。

此外，本周舉行的共計670億美元的10年和30年期公債拍賣，將檢驗一些投資人對長債的需求。美國政府也將出售580億美元的3年期債券，作為所謂季度再融資拍賣活動的一部分。

Western Asset Management的投資組合經理Mark Lindbloom說，就業報告和鮑爾的評論「讓市場鬆一口氣，但絕非肯定認為會再跌50到100個基點」。他認為較短期的美債，例如2年期和5年期公債，表現會優於長債。

鮑爾認為，政策的限制性足以最終抑制通膨，並提醒投資人，聯準會會對就業和工資增長疲軟做出反應。此一鴿派傾向在上周五就業數據公布後獲得重視，美國2年期債券殖利率一度跌至4.7%，比周二觸及的5.04%高點低了30個基點。截至周五的基準殖利率為4.81%。

在上周之前的一個月，由於數據顯示經濟持續成長和通膨居高不下，交易商不再押注今年會多次降息。眼下，市場定價反映出的預期是幾乎兩次降息，而非上周稍早時的一次。

雖然降息將使2年期公債的殖利率低於上周峰值，但若通膨率仍高於聯會目標，且華府揮霍無度導致長債拍賣規模再次上升，10年和30年期債券的前景對投資人來說就不那麼吸引人了。

上周，10年期殖利率一度觸及4.75%的2024年新高，周五來到4.5%。如果10年期債券在發售前降價，該債券將提供4.5%的固定票面利率，相當於11月曾短暫給過、2007年以來最高的票面利率。雖然從歷史上看很不錯了，但許多投資人如今對接受較長期限債券仍抱持謹慎態度。

投資人 美國 通膨

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