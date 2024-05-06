亞洲出口國面臨中國震撼2.0

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

中國大陸人民幣匯率貶值加上物價下跌，已使人民幣對主要貿易夥伴貨幣的實質有效匯率貶到十年來最低，雖帶動中國大陸出口激增，卻使同時承受美元升值壓力的亞洲國家壓力加重。外國官員更擔心會出現「中國震撼2.0」，碾壓美國及其他國家的競爭產業。

道瓊社報導，最近歐、美企業領袖政治人物頻頻指責中國大陸補貼製造業，並以擴張出口來消化過剩產能，但人民幣匯率貶值及中國大陸通膨下降，又推動當地出口擴張。

目前人民幣對主要貿易夥伴貨幣的實質有效匯率指數已貶到2014年水準。國際清算銀行（BIS）數據顯示，目前人民幣名目與實質有效匯率之間的差距為1994年有這項數據以來最大。國際貨幣基金（IMF）亞太主管斯里尼瓦桑表示，人民幣實質匯率大貶「顯然導致出口增加」。

中國大陸出口成長也使亞洲鄰國付出代價，因為這些國家的電子、鋼鐵、基礎半導體及家具等出口品，與中國大陸產品直接競爭。過去兩年來亞洲新興經濟體出口量減少近2%，中國大陸則增加10%。

亞洲出口減弱，預示經濟成長減速，並使各國貨幣對美元進一步貶值。今年來韓元貶值5%，馬元貶值3%，越南盾貶4.5%。印尼央行最近升息以阻止印尼盾走貶，日本政府也干預匯市以捍衛日圓。

經濟學者指出，由於人民幣的競爭力主要來自於中國大陸與外國之間的通膨差距，因此其他國家更難扭轉人民幣實質匯率的貶勢。

人民幣 貨幣

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